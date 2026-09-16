Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)
Паяльник Kraftool представляет собой высокоэффективную газовую горелку, предназначенную для выполнения различных видов работ, требующих высокой температуры. Этот инструмент оснащен удобной функцией регулировки мощности, что позволяет точно настраивать интенсивность пламени в зависимости от требований конкретной задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1500 °C, что делает его идеальным выбором для пайки, плавки и других работ, требующих высоких температур. Тип поджига — пьезоподжиг, обеспечивает быстрый и надежный запуск без использования спичек или зажигалки. Оборудование работает на газовом топливе, что обеспечивает его мобильность и независимость от источников электроэнергии. Обратите внимание, что баллон с газом не входит в комплект, поэтому его необходимо приобретать отдельно. Газовая горелка Kraftool — это надежное и универсальное решение для профессионалов, которым необходим качественный инструмент для проведения точных и высокотемпературных работ.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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