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Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)

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Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 1
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 2
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 3
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 4
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 5
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 6
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 7
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 8
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 1
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 2
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 3
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 4
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 5
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 6
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 7
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 8
  • Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал рукоятки
пластик
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х6
Вес, г.
280

Описание товара Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)

Паяльник Зубр представляет собой надежное и удобное в использовании устройство, предназначенное для профессиональных и бытовых целей. Одной из ключевых характеристик этого паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет точно настроить устройство под конкретные задачи, обеспечивая эффективную работу с различными материалами. Рукоятка паяльника изготовлена из пластика, который обладает высокой устойчивостью к нагреванию и эргономичной формой для комфортного захвата. Это обеспечивает безопасность и удобство при длительной работе. Максимальная температура жала и пламени паяльника Зубр достигает впечатляющих 1300 °C. Такая высокая температура делает его отличным выбором для выполнения требующих точности и нагрева задач, таких как пайка, резка и нагрев различных материалов. Паяльник Зубр — это сочетание высоких технологий и продуманного дизайна, что делает его отличным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал рукоятки
пластик
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Зубр представляет собой надежное и удобное в использовании устройство, предназначенное для профессиональных и бытовых целей. Одной из ключевых характеристик этого паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет точно настроить устройство под конкретные задачи, обеспечивая эффективную работу с различными материалами. Рукоятка паяльника изготовлена из пластика, который обладает высокой устойчивостью к нагреванию и эргономичной формой для комфортного захвата. Это обеспечивает безопасность и удобство при длительной работе. Максимальная температура жала и пламени паяльника Зубр достигает впечатляющих 1300 °C. Такая высокая температура делает его отличным выбором для выполнения требующих точности и нагрева задач, таких как пайка, резка и нагрев различных материалов. Паяльник Зубр — это сочетание высоких технологий и продуманного дизайна, что делает его отличным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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