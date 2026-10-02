Паяльник газовый Kraftool 55504-H8
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 348475
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
60
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х4
Вес, г.
250
Описание товара Паяльник газовый Kraftool 55504-H8
Набор, паяльник газовый, 3в1, 4 насадки, припой, чистка жал, 1300С KRAFTOOL 55504-H8 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
60
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Набор, паяльник газовый, 3в1, 4 насадки, припой, чистка жал, 1300С KRAFTOOL 55504-H8 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 – стоимость товара 1630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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