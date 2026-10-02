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Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150

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Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 1
Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 2
Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 3
Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 1
  • Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 2
  • Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 3
  • Паяльник Stayer Master 55311-150 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х4
Вес, г.
970

Описание товара Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150

Паяльное оборудование изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учёт всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надёжность и длительный срок службы оборудования. Компактный паяльник оснащён медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку, имеет лёгкую деревянную эргономичную рукоятку.



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Отзывы о товаре Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльное оборудование изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учёт всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надёжность и длительный срок службы оборудования. Компактный паяльник оснащён медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку, имеет лёгкую деревянную эргономичную рукоятку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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