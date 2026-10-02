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Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159

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Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 1
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 2
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 3
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 4
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 5
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 6
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 7
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 8
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 9
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 10
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 11
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
8
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
блок управления, низковольтный паяльник, подставка, губка, документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
450
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 1
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 2
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 3
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 4
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 5
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 6
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 7
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 8
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 9
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 10
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 11
  • Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
8
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
блок управления, низковольтный паяльник, подставка, губка, документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
8
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
750

Описание товара Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159

Паяльная станция Rexant ZD-927 12-0159 укомплектована компактным низковольтным паяльником мощностью 8 Вт, который подходит для наиболее точных работ с миниатюрными радиокомпонентами. Паяльник снабжен керамическим нагревательным элементом и рассчитан на рабочую температуру от 100°C до 450°C. На передней панели прибора находится поворотный аналоговый переключатель, позволяющий выбрать наиболее оптимальную для пайки температуру нагрева Паяльник подключается к паяльной станции Rexant ZD-927 12-0159 при помощи отсоединяемого кабеля. На корпусе настольного прибора имеется стальной держатель, в котором можно безопасно расположить разогретый инструмент. В стандартную комплектацию входит одно острое и тонкое жало для паяльника, имеющее коническую форму. Паяльная станция, подходящая для любительского или профессионального применения, весит 750 граммов и получает питание от розетки сети 220 В.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
8
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
блок управления, низковольтный паяльник, подставка, губка, документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
8
Развернуть
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльная станция Rexant ZD-927 12-0159 укомплектована компактным низковольтным паяльником мощностью 8 Вт, который подходит для наиболее точных работ с миниатюрными радиокомпонентами. Паяльник снабжен керамическим нагревательным элементом и рассчитан на рабочую температуру от 100°C до 450°C. На передней панели прибора находится поворотный аналоговый переключатель, позволяющий выбрать наиболее оптимальную для пайки температуру нагрева Паяльник подключается к паяльной станции Rexant ZD-927 12-0159 при помощи отсоединяемого кабеля. На корпусе настольного прибора имеется стальной держатель, в котором можно безопасно расположить разогретый инструмент. В стандартную комплектацию входит одно острое и тонкое жало для паяльника, имеющее коническую форму. Паяльная станция, подходящая для любительского или профессионального применения, весит 750 граммов и получает питание от розетки сети 220 В.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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