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Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)

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Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 1
Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 2
Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 3
Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 4
Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 5
Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 1
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 2
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 3
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 4
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 5
  • Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
прорезиненная
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
260

Описание товара Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)

Паяльник Stayer представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся пайкой и ремонтом. Одной из ключевых характеристик данного паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю настроить оптимальные параметры для выполнения различных задач. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает быстрое и надежное нагревание даже в самых тяжелых условиях работы. Это делает паяльник Stayer незаменимым помощником при работе с различными металлами и материалами. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный и комфортный хват даже при длительном использовании. Это снижает утомляемость и уменьшает риск случайного выскальзывания инструмента из рук. Встроенный регулятор уровня пламени позволяет точно настраивать интенсивность пламени для более точной и безопасной работы. Это особенно полезно при выполнении деликатных операций, требующих максимальной точности. Паяльник Stayer — это надежное и функциональное решение для самых разнообразных задач, связанный с пайкой и термообработкой.



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Отзывы о товаре Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
прорезиненная
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Stayer представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся пайкой и ремонтом. Одной из ключевых характеристик данного паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю настроить оптимальные параметры для выполнения различных задач. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает быстрое и надежное нагревание даже в самых тяжелых условиях работы. Это делает паяльник Stayer незаменимым помощником при работе с различными металлами и материалами. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный и комфортный хват даже при длительном использовании. Это снижает утомляемость и уменьшает риск случайного выскальзывания инструмента из рук. Встроенный регулятор уровня пламени позволяет точно настраивать интенсивность пламени для более точной и безопасной работы. Это особенно полезно при выполнении деликатных операций, требующих максимальной точности. Паяльник Stayer — это надежное и функциональное решение для самых разнообразных задач, связанный с пайкой и термообработкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522) - по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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