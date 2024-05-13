Top.Mail.Ru
Наушники Samsung EO-IC100 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Samsung EO-IC100 white

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 1
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 2
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 3
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 4
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 5
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 6
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 7
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 8
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 1
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 2
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 3
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 4
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 5
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 6
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 7
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 8
  • Наушники Samsung EO-IC100 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
960 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
111

Описание товара Наушники Samsung EO-IC100 white

Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.

Отзывы о товаре Наушники Samsung EO-IC100 white

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники только басс слабый



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники только басс слабый


Наушники Samsung EO-IC100 white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...