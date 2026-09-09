Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-HDMI (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_HDMI-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323030
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort, HDMI
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
266
Описание товара Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-HDMI (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_HDMI-5)
Кабель для быстрого подключения к портам в оборудовании. Разъемы легко устанавливаются, обеспечивается безупречное соединение техники. Кабель выполнен в черном цвете. Оплетка износостойкая и прослужит в течение длительного периода. Кабель Buro предназначен для передачи аудио и видео сигнала.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort, HDMI
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Кабель для быстрого подключения к портам в оборудовании. Разъемы легко устанавливаются, обеспечивается безупречное соединение техники. Кабель выполнен в черном цвете. Оплетка износостойкая и прослужит в течение длительного периода. Кабель Buro предназначен для передачи аудио и видео сигнала.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-HDMI (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_HDMI-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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