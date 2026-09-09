Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 1
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 2
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 3
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 4
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 5
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 6
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 7
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 8
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 9
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 10
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 11
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 12
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 13
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 14
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 15
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 16
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 1
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 2
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 3
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 4
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 5
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 6
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 7
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 8
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 9
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 10
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 11
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 12
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 13
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 14
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 15
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 16
  • Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314142
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
351x452x262 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная

Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS, соло, 20 л 015473 предназначена для приготовления и разогрева пищи.3D TurboHeat: система равномерного распределения микроволн и приготовления с 3-х сторон.ECO разогрев: современный фильтр защиты.PRO-3 EASY CARE: инновационное покрытие легкой очистки.Эффективная защита магнетрона.14 программ автоменю.Функция размораживания по весу.Объем внутренней камеры: 20 л.10 лет гарантии на покрытие от коррозии.Рабочая мощность - 700 Вт.Номинальная потребляемая мощность - 1200 Вт.Вращающееся стеклянное блюдо, d 245 мм.Подсветка во время работы.ЖК-дисплей.Блокировка от детей.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
351x452x262 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS, соло, 20 л 015473 предназначена для приготовления и разогрева пищи.3D TurboHeat: система равномерного распределения микроволн и приготовления с 3-х сторон.ECO разогрев: современный фильтр защиты.PRO-3 EASY CARE: инновационное покрытие легкой очистки.Эффективная защита магнетрона.14 программ автоменю.Функция размораживания по весу.Объем внутренней камеры: 20 л.10 лет гарантии на покрытие от коррозии.Рабочая мощность - 700 Вт.Номинальная потребляемая мощность - 1200 Вт.Вращающееся стеклянное блюдо, d 245 мм.Подсветка во время работы.ЖК-дисплей.Блокировка от детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Polaris PMO 2002D RUS черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...