Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Korting KMO 820 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Korting KMO 820 GW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Korting KMO 820 GW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499387
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х29
Вес, кг.
11.36

Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 820 GW

Электронное управление.Многоступенчатое приготовление. Автоматические программы. Автоматическая разморозка. Быстрый старт. Функция «Защита детей». Современный дизайн.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Korting KMO 820 GW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Электронное управление.Многоступенчатое приготовление. Автоматические программы. Автоматическая разморозка. Быстрый старт. Функция «Защита детей». Современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Korting KMO 820 GW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...