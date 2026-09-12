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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689029
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 автопрограмм приготовления, красный цвет цифр на дисплее
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х41
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B

Вместительная микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B станет идеальным решением для быстрого разогрева блюд для большой семьи. Ее отделка из нержавеющей стали не только обеспечивает долговечность, но и придает устройству стильный High-Tech дизайн, который украсит любую кухню. Печь оснащена 8 автоматическими программами, включая функцию гриля, что позволяет разнообразить приготовление блюд. Управление режимами работы осуществляется легко и удобно с помощью кнопочной панели, а мощность настраивается поворотным переключателем. Модель оснащена стеклянным поворотным столом и клавишей для удобного открывания дверцы, а также внутренним освещением для контроля процесса приготовления.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 автопрограмм приготовления, красный цвет цифр на дисплее
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B станет идеальным решением для быстрого разогрева блюд для большой семьи. Ее отделка из нержавеющей стали не только обеспечивает долговечность, но и придает устройству стильный High-Tech дизайн, который украсит любую кухню. Печь оснащена 8 автоматическими программами, включая функцию гриля, что позволяет разнообразить приготовление блюд. Управление режимами работы осуществляется легко и удобно с помощью кнопочной панели, а мощность настраивается поворотным переключателем. Модель оснащена стеклянным поворотным столом и клавишей для удобного открывания дверцы, а также внутренним освещением для контроля процесса приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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