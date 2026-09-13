Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная
Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG — это незаменимый помощник на кухне. Она обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и удобного разогрева, разморозки и приготовления пищи. Печь имеет мощность 1250 Вт и объем камеры 20 л, что позволяет разогревать и готовить еду для всей семьи. Благодаря функции ускоренного разогрева вы сможете быстро разогреть пищу, не теряя ее вкусовых качеств. Для удобства использования микроволновая печь оснащена простым и понятным управлением. На панели расположены кнопки для выбора мощности, времени и режима работы. Также есть функция автоматического размораживания по весу продукта, которая поможет быстро разморозить мясо, рыбу или овощи. Дверца открывается налево, что обеспечивает удобство при использовании печи. Внутренняя камера выполнена из эмалированной стали, которую легко чистить. Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG станет незаменимым помощником на вашей кухне. С ней вы сможете быстро и удобно разогревать, размораживать и даже готовить пищу.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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