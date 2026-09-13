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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719211
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Характеристики

Бренд
Domfy
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Открывание дверцы
кнопка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW — это высокотехнологичное решение для современной кухни. Устройство сочетает стильный дизайн, простоту использования и широкий функционал, предоставляя возможность быстро готовить, разогревать и размораживать блюда. Благодаря высокой мощности, удобному сенсорному управлению и множеству автоматических программ, эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность и скорость приготовления С выходной мощностью 900 Вт микроволновая печь обеспечивает быстрое и равномерное приготовление или разогрев блюд. Благодаря 5 уровням мощности, вы легко адаптируете работу устройства под свои задачи, от разогрева до готовки сложных блюд. Вы экономите время, так как высокомощное устройство позволяет готовить быстрее и эффективнее. Режим гриля и комбинированное приготовление Модель оснащена функцией гриля мощностью 1000 Вт и комбинированными режимами, которые позволяют сочетать использование микроволн и гриля. Это дает возможность приготовить блюда с хрустящей корочкой и сохранить их сочность. Теперь вы сможете готовить блюда ресторанного уровня у себя дома, будь то запеченное мясо или овощи. Удобные автоматические программы 8 автоматических программ предлагают оптимальные настройки для приготовления популярных блюд, таких как пицца, мясо, овощи, спагетти и попкорн. Просто выберите тип блюда, и устройство самостоятельно установит время и мощность. С готовыми настройками вы экономите время и получаете идеально приготовленное блюдо без лишних усилий. Разморозка по времени и весу Функция разморозки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от веса или времени. Это обеспечивает быстрый и равномерный процесс разморозки без перегрева. Быстрая и бережная разморозка продуктов сохраняет их вкус и текстуру, что особенно важно для мяса и рыбы. Простое сенсорное управление Устройство оборудовано интуитивно понятной сенсорной панелью управления и цифровым дисплеем. Таймер с максимальным временем до 95 минут позволяет контролировать процесс Даже неопытные пользователи быстро освоят управление, а готовка станет более удобной. Стильный и эргономичный дизайн Компактные размеры (595 х 400 х 388 мм) и современный дизайн позволяют легко интегрировать микроволновую печь в кухонный интерьер. Белый или черный цвет корпуса подойдут для любого стиля. Устройство не только функционально, но и гармонично дополнит интерьер вашей кухни. Микроволновая печь Domfy DM2540BW в черном и белом цветах создана для вашего комфорта. Она сочетает современные технологии, удобство использования и элегантный внешний вид. Независимо от того, готовите ли вы изысканные блюда или разогреваете еду на скорую руку, эта печь станет вашим надежным помощником на каждый день.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая




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Характеристики
Бренд
Domfy
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Открывание дверцы
кнопка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW — это высокотехнологичное решение для современной кухни. Устройство сочетает стильный дизайн, простоту использования и широкий функционал, предоставляя возможность быстро готовить, разогревать и размораживать блюда. Благодаря высокой мощности, удобному сенсорному управлению и множеству автоматических программ, эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность и скорость приготовления С выходной мощностью 900 Вт микроволновая печь обеспечивает быстрое и равномерное приготовление или разогрев блюд. Благодаря 5 уровням мощности, вы легко адаптируете работу устройства под свои задачи, от разогрева до готовки сложных блюд. Вы экономите время, так как высокомощное устройство позволяет готовить быстрее и эффективнее. Режим гриля и комбинированное приготовление Модель оснащена функцией гриля мощностью 1000 Вт и комбинированными режимами, которые позволяют сочетать использование микроволн и гриля. Это дает возможность приготовить блюда с хрустящей корочкой и сохранить их сочность. Теперь вы сможете готовить блюда ресторанного уровня у себя дома, будь то запеченное мясо или овощи. Удобные автоматические программы 8 автоматических программ предлагают оптимальные настройки для приготовления популярных блюд, таких как пицца, мясо, овощи, спагетти и попкорн. Просто выберите тип блюда, и устройство самостоятельно установит время и мощность. С готовыми настройками вы экономите время и получаете идеально приготовленное блюдо без лишних усилий. Разморозка по времени и весу Функция разморозки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от веса или времени. Это обеспечивает быстрый и равномерный процесс разморозки без перегрева. Быстрая и бережная разморозка продуктов сохраняет их вкус и текстуру, что особенно важно для мяса и рыбы. Простое сенсорное управление Устройство оборудовано интуитивно понятной сенсорной панелью управления и цифровым дисплеем. Таймер с максимальным временем до 95 минут позволяет контролировать процесс Даже неопытные пользователи быстро освоят управление, а готовка станет более удобной. Стильный и эргономичный дизайн Компактные размеры (595 х 400 х 388 мм) и современный дизайн позволяют легко интегрировать микроволновую печь в кухонный интерьер. Белый или черный цвет корпуса подойдут для любого стиля. Устройство не только функционально, но и гармонично дополнит интерьер вашей кухни. Микроволновая печь Domfy DM2540BW в черном и белом цветах создана для вашего комфорта. Она сочетает современные технологии, удобство использования и элегантный внешний вид. Независимо от того, готовите ли вы изысканные блюда или разогреваете еду на скорую руку, эта печь станет вашим надежным помощником на каждый день.
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