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Микроволновая печь Samsung MC32DB7746KCBW, 32 л, 900W. гриль, конвекция купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Samsung MC32DB7746KCBW, 32 л, 900W. гриль, конвекция

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Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 1
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 2
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 3
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 4
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 5
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 6
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 7
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 8
Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
32
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MW7300B, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695632
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
32
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
53х52х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь Samsung MC32DB7746KCBW, 32 л, 900W. гриль, конвекция

Микроволновая печь Samsung MW7300B - всё в одном. Готовьте в мини-духовке, на пару, поджаривайте на гриле, разогревайте при помощи микроволн и даже делайте домашний йогурт и тесто, всё в одной многофункциональной печи. Благодаря smart управлению предлагает рецепты и рекомендации по оптимальному режиму приготовления для каждого блюда. Понимая ваши вкусовые предпочтения, советует индивидуальные рецепты. Микроволновая печь отличается интересным дизайном, который дополнит дизайн кухни или добавит элегантный цветовой акцент в интерьере.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MC32DB7746KCBW, 32 л, 900W. гриль, конвекция




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
32
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MW7300B - всё в одном. Готовьте в мини-духовке, на пару, поджаривайте на гриле, разогревайте при помощи микроволн и даже делайте домашний йогурт и тесто, всё в одной многофункциональной печи. Благодаря smart управлению предлагает рецепты и рекомендации по оптимальному режиму приготовления для каждого блюда. Понимая ваши вкусовые предпочтения, советует индивидуальные рецепты. Микроволновая печь отличается интересным дизайном, который дополнит дизайн кухни или добавит элегантный цветовой акцент в интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MC32DB7746KCBW, 32 л, 900W. гриль, конвекция - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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