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Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый

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Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 11
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 12
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 13
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733201
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х39
Вес, кг.
57

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый

Микроволновая печь Panasonic — это высокотехнологичное устройство, объединяющее в себе функциональность и стильный дизайн. С весом в 19,5 кг, эта отдельностоящая модель выполнена в элегантном серебристом цвете, что делает её идеальным дополнением для любой кухни. Основной особенностью этой микроволновой печи является наличие инверторной технологии, которая обеспечивает более равномерный прогрев блюд и экономит электроэнергию. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать или готовить разнообразные блюда. Объем камеры в 30 литров и диаметр поворотного стола 31,5 см предоставляют достаточно места для больших кастрюль и тарелок. Удобство использования обеспечивается наличием электронного управления и дисплея, а также функцией конвекции, которая позволяет запекать блюда до хрустящей корочки. Откидная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. Эта модель производится в Китае и является гарантом высокого качества благодаря бренду Panasonic, известному своей надежностью и инновациями. Если вы ищете надёжную и стильную микроволновую печь с широким функционалом, эта модель станет отличным выбором для вашей кухни.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Развернуть
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic — это высокотехнологичное устройство, объединяющее в себе функциональность и стильный дизайн. С весом в 19,5 кг, эта отдельностоящая модель выполнена в элегантном серебристом цвете, что делает её идеальным дополнением для любой кухни. Основной особенностью этой микроволновой печи является наличие инверторной технологии, которая обеспечивает более равномерный прогрев блюд и экономит электроэнергию. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать или готовить разнообразные блюда. Объем камеры в 30 литров и диаметр поворотного стола 31,5 см предоставляют достаточно места для больших кастрюль и тарелок. Удобство использования обеспечивается наличием электронного управления и дисплея, а также функцией конвекции, которая позволяет запекать блюда до хрустящей корочки. Откидная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. Эта модель производится в Китае и является гарантом высокого качества благодаря бренду Panasonic, известному своей надежностью и инновациями. Если вы ищете надёжную и стильную микроволновую печь с широким функционалом, эта модель станет отличным выбором для вашей кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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