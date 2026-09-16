Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый
Микроволновая печь Panasonic — это высокотехнологичное устройство, объединяющее в себе функциональность и стильный дизайн. С весом в 19,5 кг, эта отдельностоящая модель выполнена в элегантном серебристом цвете, что делает её идеальным дополнением для любой кухни. Основной особенностью этой микроволновой печи является наличие инверторной технологии, которая обеспечивает более равномерный прогрев блюд и экономит электроэнергию. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать или готовить разнообразные блюда. Объем камеры в 30 литров и диаметр поворотного стола 31,5 см предоставляют достаточно места для больших кастрюль и тарелок. Удобство использования обеспечивается наличием электронного управления и дисплея, а также функцией конвекции, которая позволяет запекать блюда до хрустящей корочки. Откидная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту в уходе. Эта модель производится в Китае и является гарантом высокого качества благодаря бренду Panasonic, известному своей надежностью и инновациями. Если вы ищете надёжную и стильную микроволновую печь с широким функционалом, эта модель станет отличным выбором для вашей кухни.
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Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт
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