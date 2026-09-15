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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN

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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 530 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
21 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х44
Вес, кг.
21

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN

Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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