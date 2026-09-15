Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 530 руб.
В наличии
Код товара: 692043
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х44
Вес, кг.
21
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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