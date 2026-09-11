Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE264TEX 26л. 900Вт черная/нержавеющая сталь

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
26 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
32.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595675
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE264TEX объемом 26 л располагает навесной дверцей, открытие которой производится посредством соответствующей кнопки. Вы по достоинству оцените и наличие автоматических программ приготовления, для выбора которых предусмотрена панель управления с сенсорными элементами. Если вам потребовалось молниеносно подготовить продукты к кулинарному процессу, попросту воспользуйтесь режимом размораживания. Еще один плюс Electrolux KMFE264TEX – встроенный дисплей, информирующий о протекающих процессах. В качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь, на очистку которой даже от въевшихся загрязнений потребуется минимум усилий и времени.
дополнительные режимы автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, звуковой сигнал отключения
Объем
26 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
32.5 см
Управление
сенсорные
Развернуть
Дисплей
есть
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE264TEX объемом 26 л располагает навесной дверцей, открытие которой производится посредством соответствующей кнопки. Вы по достоинству оцените и наличие автоматических программ приготовления, для выбора которых предусмотрена панель управления с сенсорными элементами. Если вам потребовалось молниеносно подготовить продукты к кулинарному процессу, попросту воспользуйтесь режимом размораживания. Еще один плюс Electrolux KMFE264TEX – встроенный дисплей, информирующий о протекающих процессах. В качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь, на очистку которой даже от въевшихся загрязнений потребуется минимум усилий и времени.
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE264TEX 26л. 900Вт черная/нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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