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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN

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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1450 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 710 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
25 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1450 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
390x595x410 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х44
Вес, кг.
20.72

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN станет не только полезным подспорьем для приготовления, разогрева, разморозки продуктов, но и стильной деталью интерьера кухни. Черного цвета крышка, полностью выполненная из стекла, и черный корпус выглядят эффектно и презентабельно.



Теги товара: большие, черные, для офиса

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1450 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
390x595x410 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN станет не только полезным подспорьем для приготовления, разогрева, разморозки продуктов, но и стильной деталью интерьера кухни. Черного цвета крышка, полностью выполненная из стекла, и черный корпус выглядят эффектно и презентабельно.


Теги товара: большие, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 25710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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