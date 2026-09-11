Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595674
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
371 x 594 x 316 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
18
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 17 л, сенсорное управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
371 x 594 x 316 мм
Страна производитель
Китай
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 17 л, сенсорное управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная