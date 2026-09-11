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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная

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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595674
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
371 x 594 x 316 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
18

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная

Встраиваемая, печь сВЧ, объем 17 л, сенсорное управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 59.4 см.



Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт черная




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27.2 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
371 x 594 x 316 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 17 л, сенсорное управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 59.4 см.


Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
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Отзывы


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