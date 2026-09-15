Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черное стекло. Дизайн-линейка: Современный, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 26 л. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Гриль, Микроволны + гриль. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Тип гриля в этой микроволновке кварцевый. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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