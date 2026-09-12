Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX

Сенсорное управление позволяет моментально выбрать необходимую настройку или включить разогрев продукта одним касанием. За счет ровной и гладкой панели управления за микроволновой печью будет гораздо легче ухаживать. Дисплей «Cold White». Дисплей «Cold White» белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается с разными приборами из ассортимента встраиваемой техники Korting с белым дисплей. Гриль. В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Многоступенчатое приготовление. Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете запрограммировать один режим, после другого. Например, установить режим разморозки и начать приготовление продукта, вам не придется лишний раз устанавливать новые настройки. Автоматические программы. Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева, вам остается немного подождать и достать вкусно приготовленное блюдо. Быстрый старт. Специальная кнопка «Быстрый старт», поможет вам запустить микроволновую печь на максимальной мощности на 30 секунд, что позволит одним нажатием разогреть небольшое количество еды, при необходимости нажмите на кнопку еще раз. Теперь даже ребенок быстро и удобно сможет разогреть свой обед!. Функция «Защита детей». Управление прибором можно заблокировать, для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью, вы можете быть спокойны, что ни чего страшного не произойдет. Современный дизайн. Сочетание стекла и стали, горизонтальных линий, используемых в микроволновых печах Korting, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек.