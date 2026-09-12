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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX

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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорное
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1450 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 450 руб. 
Начислим 520 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
32 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 авторежимов, подсветка
Серия
Korting KMI 830
Страна производства
Китай
Функции и особенности
блокировка управления
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорное
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1450 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х58х46
Вес, кг.
25

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX

Сенсорное управление позволяет моментально выбрать необходимую настройку или включить разогрев продукта одним касанием. За счет ровной и гладкой панели управления за микроволновой печью будет гораздо легче ухаживать. Дисплей «Cold White». Дисплей «Cold White» белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается с разными приборами из ассортимента встраиваемой техники Korting с белым дисплей. Гриль. В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Многоступенчатое приготовление. Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете запрограммировать один режим, после другого. Например, установить режим разморозки и начать приготовление продукта, вам не придется лишний раз устанавливать новые настройки. Автоматические программы. Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева, вам остается немного подождать и достать вкусно приготовленное блюдо. Быстрый старт. Специальная кнопка «Быстрый старт», поможет вам запустить микроволновую печь на максимальной мощности на 30 секунд, что позволит одним нажатием разогреть небольшое количество еды, при необходимости нажмите на кнопку еще раз. Теперь даже ребенок быстро и удобно сможет разогреть свой обед!. Функция «Защита детей». Управление прибором можно заблокировать, для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью, вы можете быть спокойны, что ни чего страшного не произойдет. Современный дизайн. Сочетание стекла и стали, горизонтальных линий, используемых в микроволновых печах Korting, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 авторежимов, подсветка
Серия
Korting KMI 830
Страна производства
Китай
Функции и особенности
блокировка управления
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорное
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1450 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорное управление позволяет моментально выбрать необходимую настройку или включить разогрев продукта одним касанием. За счет ровной и гладкой панели управления за микроволновой печью будет гораздо легче ухаживать. Дисплей «Cold White». Дисплей «Cold White» белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается с разными приборами из ассортимента встраиваемой техники Korting с белым дисплей. Гриль. В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Многоступенчатое приготовление. Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете запрограммировать один режим, после другого. Например, установить режим разморозки и начать приготовление продукта, вам не придется лишний раз устанавливать новые настройки. Автоматические программы. Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева, вам остается немного подождать и достать вкусно приготовленное блюдо. Быстрый старт. Специальная кнопка «Быстрый старт», поможет вам запустить микроволновую печь на максимальной мощности на 30 секунд, что позволит одним нажатием разогреть небольшое количество еды, при необходимости нажмите на кнопку еще раз. Теперь даже ребенок быстро и удобно сможет разогреть свой обед!. Функция «Защита детей». Управление прибором можно заблокировать, для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью, вы можете быть спокойны, что ни чего страшного не произойдет. Современный дизайн. Сочетание стекла и стали, горизонтальных линий, используемых в микроволновых печах Korting, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX - стоимость товара 32450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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