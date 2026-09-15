Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 020 руб. 
Начислим 433 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
27 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х56х48
Вес, кг.
21

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB

Микроволновые печи Korting представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий, обеспечивая удобство и многофункциональность на вашей кухне. Эти встраиваемые устройства оснащены откидной дверцей, открывающейся с помощью удобной кнопки. С объемом в 25 литров и диаметром поворотного стола 31.5 см, они обеспечивают достаточное пространство для приготовления различных блюд. Микроволновые печи Korting оборудованы дисплеем, который позволяет легко управлять процессом приготовления и контролировать время. Сочетание мощности микроволн в 900 Вт и кварцевого гриля мощностью 1000 Вт гарантирует равномерное и быстрое приготовление пищи, сохраняя при этом все полезные свойства продуктов. Электронное управление облегчает использование, а жаропрочная эмаль, используемая в качестве внутреннего покрытия, обеспечивает долгий срок службы и легкость чистки. Идеально подходящие для любой кухни, эти микроволновые печи удовлетворят даже самые высокие требования благодаря своим функциональным возможностям и качественной сборке.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновые печи Korting представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий, обеспечивая удобство и многофункциональность на вашей кухне. Эти встраиваемые устройства оснащены откидной дверцей, открывающейся с помощью удобной кнопки. С объемом в 25 литров и диаметром поворотного стола 31.5 см, они обеспечивают достаточное пространство для приготовления различных блюд. Микроволновые печи Korting оборудованы дисплеем, который позволяет легко управлять процессом приготовления и контролировать время. Сочетание мощности микроволн в 900 Вт и кварцевого гриля мощностью 1000 Вт гарантирует равномерное и быстрое приготовление пищи, сохраняя при этом все полезные свойства продуктов. Электронное управление облегчает использование, а жаропрочная эмаль, используемая в качестве внутреннего покрытия, обеспечивает долгий срок службы и легкость чистки. Идеально подходящие для любой кухни, эти микроволновые печи удовлетворят даже самые высокие требования благодаря своим функциональным возможностям и качественной сборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB - данный товар вы можете купить по цене 27020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...