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Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный

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Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
31
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733202
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
31
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
1000
Габариты
50x39.1x48 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х54
Вес, кг.
54

Описание товара Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный

Микроволновая печь Panasonic представляет собой современное многофункциональное устройство, идеально подходящее для любой кухни. С весом 21,5 кг и объёмом 31 литр, эта модель обеспечивает достаточно пространства для приготовления разнообразных блюд. Микроволновая печь оснащена инверторной технологией, которая позволяет равномерно распределять микроволны, что обеспечивает более качественное и равномерное приготовление пищи. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить продукты. Кроме того, наличие гриля мощностью 1000 Вт и функции конвекции расширяет возможности готовки, позволяя добиваться аппетитной корочки и улучшенного вкуса блюд. Конструкция печи включает откидную дверцу с ручкой, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к внутреннему пространству. Прочный дисплей и электронное управление делают использование устройства максимально простым и интуитивно понятным. Элегантный черный цвет корпуса и внутреннее покрытие из нержавеющей стали придают этой модели современный вид, способный украсить любой интерьер. Микроволновая печь Panasonic производится в Китае и выполнена в отдельностоящем исполнении, что позволяет легко разместить её на кухонной поверхности. Благодаря сочетанию передовых технологий и высококачественных материалов, микроволновая печь Panasonic является надежным и функциональным помощником для быстрого и эффективного приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
31
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
1000
Габариты
50x39.1x48 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic представляет собой современное многофункциональное устройство, идеально подходящее для любой кухни. С весом 21,5 кг и объёмом 31 литр, эта модель обеспечивает достаточно пространства для приготовления разнообразных блюд. Микроволновая печь оснащена инверторной технологией, которая позволяет равномерно распределять микроволны, что обеспечивает более качественное и равномерное приготовление пищи. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить продукты. Кроме того, наличие гриля мощностью 1000 Вт и функции конвекции расширяет возможности готовки, позволяя добиваться аппетитной корочки и улучшенного вкуса блюд. Конструкция печи включает откидную дверцу с ручкой, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к внутреннему пространству. Прочный дисплей и электронное управление делают использование устройства максимально простым и интуитивно понятным. Элегантный черный цвет корпуса и внутреннее покрытие из нержавеющей стали придают этой модели современный вид, способный украсить любой интерьер. Микроволновая печь Panasonic производится в Китае и выполнена в отдельностоящем исполнении, что позволяет легко разместить её на кухонной поверхности. Благодаря сочетанию передовых технологий и высококачественных материалов, микроволновая печь Panasonic является надежным и функциональным помощником для быстрого и эффективного приготовления ваших любимых блюд.
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Доставка
Отзывы


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