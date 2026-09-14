Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный
Микроволновая печь Panasonic представляет собой современное многофункциональное устройство, идеально подходящее для любой кухни. С весом 21,5 кг и объёмом 31 литр, эта модель обеспечивает достаточно пространства для приготовления разнообразных блюд. Микроволновая печь оснащена инверторной технологией, которая позволяет равномерно распределять микроволны, что обеспечивает более качественное и равномерное приготовление пищи. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить продукты. Кроме того, наличие гриля мощностью 1000 Вт и функции конвекции расширяет возможности готовки, позволяя добиваться аппетитной корочки и улучшенного вкуса блюд. Конструкция печи включает откидную дверцу с ручкой, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к внутреннему пространству. Прочный дисплей и электронное управление делают использование устройства максимально простым и интуитивно понятным. Элегантный черный цвет корпуса и внутреннее покрытие из нержавеющей стали придают этой модели современный вид, способный украсить любой интерьер. Микроволновая печь Panasonic производится в Китае и выполнена в отдельностоящем исполнении, что позволяет легко разместить её на кухонной поверхности. Благодаря сочетанию передовых технологий и высококачественных материалов, микроволновая печь Panasonic является надежным и функциональным помощником для быстрого и эффективного приготовления ваших любимых блюд.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт, черные, для офиса
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