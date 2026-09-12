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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703341
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
382 х 594 х 388 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х40х40
Вес, кг.
22.1

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Стильная и функциональная, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленная из нержавеющей стали, она обладает прочностью и долговечностью, а также легко поддается очистке. Сенсорная панель TouchControl и утапливаемые элементы управления добавляют прибору элегантности, а также обеспечивают удобство использования.

Модель имеет объем 25 литров, что позволяет готовить блюда любого размера. Внутренняя камера оснащена светодиодным освещением, которое обеспечивает отличную видимость при готовке. Дверца навесная, открывается с помощью кнопки, что добавляет удобства в использовании. Дверной упор расположен слева, что учитывает эргономику использования.

Устройство оснащено LED-дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация о процессе готовки. Также есть часы и таймер, что позволяет точно контролировать время приготовления пищи. Функция AutoPilot предлагает 8 программ для приготовления различных блюд, а также 4 программы размораживания. Дополнительные виды нагрева включают гриль, который идеально подходит для приготовления мяса и рыбы.

Техника оснащена весовой автоматикой, что позволяет точно контролировать вес продуктов и выбирать оптимальные параметры приготовления. Максимальная мощность микроволн составляет 900 Вт, а количество уровней мощности — 5, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Система охлаждения прибора обеспечивает его безопасность и продлевает срок службы.

Микроволновая печь Бош BEL 554 MS0 обладает автоматическим защитным отключением, что обеспечивает безопасность использования. Прибор работает от сети с напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев, что подтверждает высокое качество и надежность продукции данного бренда.

Ключевые преимущества:

  • Современный дизайн и высокая функциональность
  • Множество программ приготовления и размораживания
  • Безопасность использования и долговечность

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
382 х 594 х 388 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Стильная и функциональная, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленная из нержавеющей стали, она обладает прочностью и долговечностью, а также легко поддается очистке. Сенсорная панель TouchControl и утапливаемые элементы управления добавляют прибору элегантности, а также обеспечивают удобство использования.

Модель имеет объем 25 литров, что позволяет готовить блюда любого размера. Внутренняя камера оснащена светодиодным освещением, которое обеспечивает отличную видимость при готовке. Дверца навесная, открывается с помощью кнопки, что добавляет удобства в использовании. Дверной упор расположен слева, что учитывает эргономику использования.

Устройство оснащено LED-дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация о процессе готовки. Также есть часы и таймер, что позволяет точно контролировать время приготовления пищи. Функция AutoPilot предлагает 8 программ для приготовления различных блюд, а также 4 программы размораживания. Дополнительные виды нагрева включают гриль, который идеально подходит для приготовления мяса и рыбы.

Техника оснащена весовой автоматикой, что позволяет точно контролировать вес продуктов и выбирать оптимальные параметры приготовления. Максимальная мощность микроволн составляет 900 Вт, а количество уровней мощности — 5, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Система охлаждения прибора обеспечивает его безопасность и продлевает срок службы.

Микроволновая печь Бош BEL 554 MS0 обладает автоматическим защитным отключением, что обеспечивает безопасность использования. Прибор работает от сети с напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев, что подтверждает высокое качество и надежность продукции данного бренда.

Ключевые преимущества:

  • Современный дизайн и высокая функциональность
  • Множество программ приготовления и размораживания
  • Безопасность использования и долговечность
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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