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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689037
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B сочетает компактные размеры и выразительный внешний вид. Корпус выполнен в черном цвете и впишется в современную кухню. Габариты 38.8?59.5?40.1 см рассчитаны на стандартные ниши. Для установки достаточно ниши 38.2?56—56.8?50 см, что упрощает встраивание в кухонный гарнитур.
Дизайн продуман до мелочей и делает прибор аккуратным элементом интерьера. Сенсорная дверца с цифровым дисплеем выглядит минималистично и удобна в использовании. Внутренняя камера из нержавеющей стали устойчива к пятнам и легко очищается. Левый дверной упор подходит для конфигурации гарнитура с открыванием в сторону.
Техника сочетает микроволновой нагрев и кварцевый гриль для разноплановой готовки. Мощность микроволн 900 Вт обеспечивает быстрое разогревание. Гриль 1000 Вт дает равномерную корочку и подрумянивание. Есть режим совместного действия микроволн и гриля для запекания с хрустящей коркой. Восемь уровней мощности позволяют плавно регулировать интенсивность нагрева.
Устройство оснащено восемью автоматическими программами и функциями разморозки по весу и по времени. Сенсорное управление и цифровой таймер до 95 минут делают режимы простыми в настройке. Стеклянное вращающееся блюдо 31.5 см равномерно распределяет микроволны. В комплекте идет решетка, чтобы готовить на двух уровнях и экономить место.
Практичность проявляется в нюансах эксплуатации и безопасности. Электронные часы и звуковой сигнал подскажут о завершении процесса. Площадь внутренней камеры объемом 25 литров подходит для блюд средней порции и посуды диаметром до 31.5 см. Мощность подключения 1450 Вт и стандартное напряжение 220-240 В позволяют эксплуатировать прибор в обычной бытовой сети.
Этот прибор удобен при ежедневной готовке, быстрой разогревке обедов и приготовлении горячих закусок. Он поможет подсушить булочки, запечь овощи с корочкой и быстро разморозить продукты. Для семей с плотным графиком это практичное решение, экономящее время и место на кухне.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B сочетает компактные размеры и выразительный внешний вид. Корпус выполнен в черном цвете и впишется в современную кухню. Габариты 38.8?59.5?40.1 см рассчитаны на стандартные ниши. Для установки достаточно ниши 38.2?56—56.8?50 см, что упрощает встраивание в кухонный гарнитур.
Дизайн продуман до мелочей и делает прибор аккуратным элементом интерьера. Сенсорная дверца с цифровым дисплеем выглядит минималистично и удобна в использовании. Внутренняя камера из нержавеющей стали устойчива к пятнам и легко очищается. Левый дверной упор подходит для конфигурации гарнитура с открыванием в сторону.
Техника сочетает микроволновой нагрев и кварцевый гриль для разноплановой готовки. Мощность микроволн 900 Вт обеспечивает быстрое разогревание. Гриль 1000 Вт дает равномерную корочку и подрумянивание. Есть режим совместного действия микроволн и гриля для запекания с хрустящей коркой. Восемь уровней мощности позволяют плавно регулировать интенсивность нагрева.
Устройство оснащено восемью автоматическими программами и функциями разморозки по весу и по времени. Сенсорное управление и цифровой таймер до 95 минут делают режимы простыми в настройке. Стеклянное вращающееся блюдо 31.5 см равномерно распределяет микроволны. В комплекте идет решетка, чтобы готовить на двух уровнях и экономить место.
Практичность проявляется в нюансах эксплуатации и безопасности. Электронные часы и звуковой сигнал подскажут о завершении процесса. Площадь внутренней камеры объемом 25 литров подходит для блюд средней порции и посуды диаметром до 31.5 см. Мощность подключения 1450 Вт и стандартное напряжение 220-240 В позволяют эксплуатировать прибор в обычной бытовой сети.
Этот прибор удобен при ежедневной готовке, быстрой разогревке обедов и приготовлении горячих закусок. Он поможет подсушить булочки, запечь овощи с корочкой и быстро разморозить продукты. Для семей с плотным графиком это практичное решение, экономящее время и место на кухне.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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