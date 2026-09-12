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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689037
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.8x40.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х56х48
Вес, кг.
25

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B

Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B сочетает компактные размеры и выразительный внешний вид. Корпус выполнен в черном цвете и впишется в современную кухню. Габариты 38.8?59.5?40.1 см рассчитаны на стандартные ниши. Для установки достаточно ниши 38.2?56—56.8?50 см, что упрощает встраивание в кухонный гарнитур. Дизайн продуман до мелочей и делает прибор аккуратным элементом интерьера. Сенсорная дверца с цифровым дисплеем выглядит минималистично и удобна в использовании. Внутренняя камера из нержавеющей стали устойчива к пятнам и легко очищается. Левый дверной упор подходит для конфигурации гарнитура с открыванием в сторону. Техника сочетает микроволновой нагрев и кварцевый гриль для разноплановой готовки. Мощность микроволн 900 Вт обеспечивает быстрое разогревание. Гриль 1000 Вт дает равномерную корочку и подрумянивание. Есть режим совместного действия микроволн и гриля для запекания с хрустящей коркой. Восемь уровней мощности позволяют плавно регулировать интенсивность нагрева. Устройство оснащено восемью автоматическими программами и функциями разморозки по весу и по времени. Сенсорное управление и цифровой таймер до 95 минут делают режимы простыми в настройке. Стеклянное вращающееся блюдо 31.5 см равномерно распределяет микроволны. В комплекте идет решетка, чтобы готовить на двух уровнях и экономить место. Практичность проявляется в нюансах эксплуатации и безопасности. Электронные часы и звуковой сигнал подскажут о завершении процесса. Площадь внутренней камеры объемом 25 литров подходит для блюд средней порции и посуды диаметром до 31.5 см. Мощность подключения 1450 Вт и стандартное напряжение 220-240 В позволяют эксплуатировать прибор в обычной бытовой сети. Этот прибор удобен при ежедневной готовке, быстрой разогревке обедов и приготовлении горячих закусок. Он поможет подсушить булочки, запечь овощи с корочкой и быстро разморозить продукты. Для семей с плотным графиком это практичное решение, экономящее время и место на кухне. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.8x40.1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B сочетает компактные размеры и выразительный внешний вид. Корпус выполнен в черном цвете и впишется в современную кухню. Габариты 38.8?59.5?40.1 см рассчитаны на стандартные ниши. Для установки достаточно ниши 38.2?56—56.8?50 см, что упрощает встраивание в кухонный гарнитур. Дизайн продуман до мелочей и делает прибор аккуратным элементом интерьера. Сенсорная дверца с цифровым дисплеем выглядит минималистично и удобна в использовании. Внутренняя камера из нержавеющей стали устойчива к пятнам и легко очищается. Левый дверной упор подходит для конфигурации гарнитура с открыванием в сторону. Техника сочетает микроволновой нагрев и кварцевый гриль для разноплановой готовки. Мощность микроволн 900 Вт обеспечивает быстрое разогревание. Гриль 1000 Вт дает равномерную корочку и подрумянивание. Есть режим совместного действия микроволн и гриля для запекания с хрустящей коркой. Восемь уровней мощности позволяют плавно регулировать интенсивность нагрева. Устройство оснащено восемью автоматическими программами и функциями разморозки по весу и по времени. Сенсорное управление и цифровой таймер до 95 минут делают режимы простыми в настройке. Стеклянное вращающееся блюдо 31.5 см равномерно распределяет микроволны. В комплекте идет решетка, чтобы готовить на двух уровнях и экономить место. Практичность проявляется в нюансах эксплуатации и безопасности. Электронные часы и звуковой сигнал подскажут о завершении процесса. Площадь внутренней камеры объемом 25 литров подходит для блюд средней порции и посуды диаметром до 31.5 см. Мощность подключения 1450 Вт и стандартное напряжение 220-240 В позволяют эксплуатировать прибор в обычной бытовой сети. Этот прибор удобен при ежедневной готовке, быстрой разогревке обедов и приготовлении горячих закусок. Он поможет подсушить булочки, запечь овощи с корочкой и быстро разморозить продукты. Для семей с плотным графиком это практичное решение, экономящее время и место на кухне. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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