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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689030
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х57х49
Вес, кг.
24

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W

Встроенная микроволновая печь HMW 645 W белого цвета – прекрасный выбор качественного и стильного прибора.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенная микроволновая печь HMW 645 W белого цвета – прекрасный выбор качественного и стильного прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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