Top.Mail.Ru
Микроволноввя печь Smeg MOE25X нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволноввя печь Smeg MOE25X нержавеющая сталь

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 1
Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 2
Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 1
  • Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 2
  • Микроволновая печь Smeg MOE25X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
59х48х39
Вес, кг.
20

Описание товара Микроволноввя печь Smeg MOE25X нержавеющая сталь

Количество функций: 6. Гриль большой. Функция Пицца. Размораживание по времени. Размораживание по весу. Микроволновая печь. Микроволны + гриль. Автоматические рецепты: 40. Автоматические программы: 10.

Отзывы о товаре Микроволноввя печь Smeg MOE25X нержавеющая сталь




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Количество функций: 6. Гриль большой. Функция Пицца. Размораживание по времени. Размораживание по весу. Микроволновая печь. Микроволны + гриль. Автоматические рецепты: 40. Автоматические программы: 10.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволноввя печь Smeg MOE25X нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...