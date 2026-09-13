Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная
Микроволновая печь Bosch выполнена в черном цвете и подойдет современному монохромному интерьеру. Она встраивается в нишу как отдельно, так и в колонну над духовым шкафом или другой техникой — таким образом можно сэкономить место даже на небольшой кухне. Панель управления расположена справа, на ней помимо поворотного регулятора для увеличения времени есть кнопки выбора программ, а также отдельная клавиша для открывания двери. Сверху небольшой дисплей, на котором отражается заданное значение таймера — он работает как часы в режиме ожидания.
Вы можете выбрать вес продукта, чтобы точно настроить параметры приготовления или размораживания. Производителями предусмотрено 8 автоматических программ. Дополнительно к микроволнам установлен кварцевый гриль — нагревательный элемент для придания блюдам румяной корочки.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Микроволновая печь Bosch выполнена в черном цвете и подойдет современному монохромному интерьеру. Она встраивается в нишу как отдельно, так и в колонну над духовым шкафом или другой техникой — таким образом можно сэкономить место даже на небольшой кухне. Панель управления расположена справа, на ней помимо поворотного регулятора для увеличения времени есть кнопки выбора программ, а также отдельная клавиша для открывания двери. Сверху небольшой дисплей, на котором отражается заданное значение таймера — он работает как часы в режиме ожидания.
Вы можете выбрать вес продукта, чтобы точно настроить параметры приготовления или размораживания. Производителями предусмотрено 8 автоматических программ. Дополнительно к микроволнам установлен кварцевый гриль — нагревательный элемент для придания блюдам румяной корочки.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная