Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
17 л
Цвет
черный
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700495
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, гриль, размораживание по весу
Объем
17 л
Цвет
черный
Открывание дверцы
нажим
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х40
Вес, кг.
44
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B
встраиваемая микроволновая печь midea mi62170b - это компактная и функциональная модель с мощностью микроволн 800 вт и объемом 17 л. она оснащена грилем и имеет комбинированное управление. внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает легкость в уходе. модель также имеет дисплей и часы. доступны функции автоматической разморозки и разогрева, а также размораживание по весу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: из нержавеющей стали, 800 Вт, черные, для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
-
В наличииЦена 27 530 руб.6883 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
-
В наличииЦена 32 450 руб.8113 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
-
В наличииЦена 34 490 руб.8623 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GBXGR
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, гриль, размораживание по весу
Объем
17 л
Цвет
черный
Открывание дверцы
нажим
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
да
Страна производитель
Китай
встраиваемая микроволновая печь midea mi62170b - это компактная и функциональная модель с мощностью микроволн 800 вт и объемом 17 л. она оснащена грилем и имеет комбинированное управление. внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает легкость в уходе. модель также имеет дисплей и часы. доступны функции автоматической разморозки и разогрева, а также размораживание по весу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: из нержавеющей стали, 800 Вт, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: из нержавеющей стали, 800 Вт, черные, для офиса
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B