Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: белый. Дизайн-линейка: Serie | 2, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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