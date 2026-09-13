Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
Размеры в упаковке, см
66х46х45
Вес, кг.
14

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: белый. Дизайн-линейка: Serie | 2, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: белый. Дизайн-линейка: Serie | 2, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MW3 20л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...