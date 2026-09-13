Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 20л. 800Вт нержавеющая сталь/черная

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716918
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: Serie | 4, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология.
Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные.
Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы.
Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса.
Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: Serie | 4, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология.
Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные.
Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы.
Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса.
Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 20л. 800Вт нержавеющая сталь/черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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