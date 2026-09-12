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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689038
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
быстрый старт, внутреннее освещение, таймер, часы
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
встраиваемая
Функции и особенности
гриль, разморозка, автоматическое приготовление
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.4x38.2x40.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х44
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL

Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 25 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
быстрый старт, внутреннее освещение, таймер, часы
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
встраиваемая
Функции и особенности
гриль, разморозка, автоматическое приготовление
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Развернуть
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.4x38.2x40.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 25 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Отзывы


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