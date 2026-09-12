Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая микроволновая печь
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689038
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии.
Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 25 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные.
Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры.
Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса.
Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 650 BL — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии.
Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 25 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные.
Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры.
Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса.
Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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