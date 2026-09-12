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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 20
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 21
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 22
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 23
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 20
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 21
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 22
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 23
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666842
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
звуковой сигнал
Серия
Bosch Serie 6
Страна производства
Германия
Функции и особенности
7 программ приготовления, светодиодное освещение, разморозка
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х39
Вес, кг.
14

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 выпущена в привлекательном чёрном матовой цвете. Поэтому выглядит актуально и современно. Она относится к линейке Serie 6, отличающейся высокой функциональностью. Объём прибора достаточно скромен — 20 л. Поэтому он подойдёт для привычного разогрева пищи и приготовления небольшого по объёму блюда.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
звуковой сигнал
Серия
Bosch Serie 6
Страна производства
Германия
Функции и особенности
7 программ приготовления, светодиодное освещение, разморозка
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 выпущена в привлекательном чёрном матовой цвете. Поэтому выглядит актуально и современно. Она относится к линейке Serie 6, отличающейся высокой функциональностью. Объём прибора достаточно скромен — 20 л. Поэтому он подойдёт для привычного разогрева пищи и приготовления небольшого по объёму блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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