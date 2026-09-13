Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 в элегантном белом исполнении — это универсальный и стильный помощник для любой кухни. Комбинированный тип позволяет использовать только микроволны, только гриль или оба режима одновременно, что расширяет возможности приготовления. Благодаря современным технологиям и удобным функциям, эта модель делает процесс готовки максимально простым и приятным. Maunfeld MBMO925SGW09 — это сочетание функциональности, стиля и безопасности, которое сделает вашу кухню еще более современной и комфортной. Многофункциональность Печь оснащена функциями размораживания по весу и времени, что позволяет быстро и точно восстановить свежесть продуктов. Не нужно больше гадать или искать подходящий режим — достаточно выбрать вес или время, и устройство сделает все за вас. Для удобства ухода предусмотрена система очистки паром с помощью микроволн: достаточно запустить ее, чтобы легко очистить внутреннюю камеру без использования химических средств. Управление Интуитивное управление одним касанием делает использование печи максимально простым. Минималистичный дизайн с чистыми линиями гармонично впишется в любой интерьер кухни, придавая ей современный и стильный вид. Встроенные авторежимы позволяют готовить популярные блюда без поиска рецептов — просто выберите тип продукта и его вес, а устройство автоматически подберет оптимальные параметры. Вместительность Камера объемом 25 литров идеально подходит для приготовления больших порций. В ней легко разместить целую птицу, крупные куски мяса или рыбу. Это особенно удобно для семейных обедов или праздничных застолий, когда нужно быстро подготовить внушительный объем пищи. Гриль Функция гриль позволяет подрумянить блюда до хрустящей корочки или приготовить новые кулинарные шедевры. Просто активируйте режим гриля — и ваше блюдо получится сочным внутри и аппетитно хрустящим снаружи. Это отличный способ разнообразить меню и добиться профессиональных результатов прямо у себя дома. Безопасность Для безопасности всей семьи предусмотрена блокировка от детей: если дверь закрыта, устройство не включится даже при случайном нажатии кнопок. В комплект входят большая тарелка диаметром 315 мм для поворотного стола и решетка для гриля, что делает приготовление еще более удобным. Есть возможность настроить звуковой сигнал об окончании работы или отключить его по желанию.