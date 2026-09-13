Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716891
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая
Микроволновая печь Bosch BEL653MW3 представлена в белом цвете и является встраиваемой моделью. Данная модель проста в использовании во многом благодаря удобному управлению в виде мембранных кнопок и поворотного переключателя Rotary Control, которые позволяют легко настроить соответствующие параметры приготовления. С помощью кнопки QuickStart можно быстро разогреть еду на максимальной мощности всего одним нажатием. Внутреннее LED освещение значительно увеличивает комфорт при эксплуатации, а система очистки AquaClean упрощает уход за прибором.
Ключевые преимущества:
Удобная панель управления
LED подсветка
Система очистки AquaClean
Микроволновая печь Bosch BEL653MW3 представлена в белом цвете и является встраиваемой моделью. Данная модель проста в использовании во многом благодаря удобному управлению в виде мембранных кнопок и поворотного переключателя Rotary Control, которые позволяют легко настроить соответствующие параметры приготовления. С помощью кнопки QuickStart можно быстро разогреть еду на максимальной мощности всего одним нажатием. Внутреннее LED освещение значительно увеличивает комфорт при эксплуатации, а система очистки AquaClean упрощает уход за прибором.
Ключевые преимущества:
Удобная панель управления
LED подсветка
Система очистки AquaClean
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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