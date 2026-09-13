Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.6

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая

Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный разогрев продуктов. Внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту ухода за печью. Переключатели представлены в виде поворотных механических и кнопочных элементов, что обеспечивает удобство и точность настройки параметров работы печи. Режимы работы включают в себя гриль, разморозку и микроволны + гриль. Это позволяет готовить разнообразные блюда с использованием различных функций. Дополнительные режимы и функции , такие как ускоренный разогрев и блокировка от детей, делают использование печи еще более безопасным и удобным. Особенности, такие как дисплей, функция задержки пуска и подсветка камеры, делают процесс приготовления пищи еще более комфортным и наглядным. Тип гриля - тэновый, а мощность гриля составляет 800 Вт. Это позволяет приготовить хрустящую корочку на продуктах. В комплекте с микроволновой печью идет блюдо для хрустящей корочки, что делает процесс приготовления еще более удобным и приятным. Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это надежный и функциональный помощник на вашей кухне, который обеспечит быстрое и качественное приготовление разнообразных блюд. Характеристики: Полезный объём, л: 20 Максимальная мощность, Вт: 1080 Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь Тип гриля: Тэновый Мощность гриля, Вт: 800 Тип разморозки: По весу Тип управления: Электронное Цвет: белый Тип установки/монтажа: Встраиваемая Ширина, мм: 595 Глубина, мм: 317 Высота, мм: 390 Вес товара без упаковки (нетто), кг: 12,46 Вес товара (брутто), кг: 14,6 Открывание дверцы: Кнопка Таймер: да Гриль: да

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.7см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный разогрев продуктов. Внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту ухода за печью. Переключатели представлены в виде поворотных механических и кнопочных элементов, что обеспечивает удобство и точность настройки параметров работы печи. Режимы работы включают в себя гриль, разморозку и микроволны + гриль. Это позволяет готовить разнообразные блюда с использованием различных функций. Дополнительные режимы и функции , такие как ускоренный разогрев и блокировка от детей, делают использование печи еще более безопасным и удобным. Особенности, такие как дисплей, функция задержки пуска и подсветка камеры, делают процесс приготовления пищи еще более комфортным и наглядным. Тип гриля - тэновый, а мощность гриля составляет 800 Вт. Это позволяет приготовить хрустящую корочку на продуктах. В комплекте с микроволновой печью идет блюдо для хрустящей корочки, что делает процесс приготовления еще более удобным и приятным. Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это надежный и функциональный помощник на вашей кухне, который обеспечит быстрое и качественное приготовление разнообразных блюд. Характеристики: Полезный объём, л: 20 Максимальная мощность, Вт: 1080 Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь Тип гриля: Тэновый Мощность гриля, Вт: 800 Тип разморозки: По весу Тип управления: Электронное Цвет: белый Тип установки/монтажа: Встраиваемая Ширина, мм: 595 Глубина, мм: 317 Высота, мм: 390 Вес товара без упаковки (нетто), кг: 12,46 Вес товара (брутто), кг: 14,6 Открывание дверцы: Кнопка Таймер: да Гриль: да
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...