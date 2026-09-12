Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X
Серебристая встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X на 17 л вмещает порцию блюда для разогрева на 1-2 человек. Поворотный стол с поддоном диаметром 24.5 см улучшает равномерность прогрева продуктов. Гладкие стенки камеры из биокерамической эмали просты в очистке от загрязнений и более устойчивы к царапинам по сравнению с обычной эмалью. Midea MI62170X оснащена пятью уровнями мощности, восемью автопрограммами для приготовления разных блюд, функцией бережного размораживания продуктов, таймером на 95 минут. Для жарки и выпекания вы можете использовать кварцевый гриль и включать комбинированный режим работы с микроволнами. Дисплей с белыми цифрами позволяет издалека и при любом освещении на кухне видеть время или текущий отсчет таймера. Есть функция блокировки кнопок управления от детей.
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Теги товара: 800 Вт
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Теги товара: 800 Вт
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