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Микроволновая печь Korting KMO 823 XN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Korting KMO 823 XN

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Микроволновая печь Korting KMO 823 XN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197137
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
15.8

Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 823 XN

Заданные программы микроволновой печи позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Korting KMO 823 XN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Заданные программы микроволновой печи позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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