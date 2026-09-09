Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х32
Вес, кг.
12
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 станет надежной помощницей в подогреве, размораживании и приготовлении различных продуктов. На передней стеклянной панели белого цвета расположены дисплей, поворотный механизм и сенсорные кнопки. Внутренняя камера отличается емкостью 20 литров и долговечными стенками из нержавеющей стали. Таймер на 99 минут позволяет программировать определенное время работы микроволновой печи. Bosch Serie 6 BFL524MW0 оборудована навесной дверцей, которая открывается нажатием кнопки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 станет надежной помощницей в подогреве, размораживании и приготовлении различных продуктов. На передней стеклянной панели белого цвета расположены дисплей, поворотный механизм и сенсорные кнопки. Внутренняя камера отличается емкостью 20 литров и долговечными стенками из нержавеющей стали. Таймер на 99 минут позволяет программировать определенное время работы микроволновой печи. Bosch Serie 6 BFL524MW0 оборудована навесной дверцей, которая открывается нажатием кнопки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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