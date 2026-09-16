Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706617
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Размеры в упаковке, см
66х46х44
Вес, кг.
16.2
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 23 л, тактовое управление, внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, часы, защита от детей, ширина 48.9 см, цвет черный.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
Теги товара: 23 л, черные, для офиса, черные Samsung
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
-
В наличииЦена 27 530 руб.6883 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
-
В наличииЦена 32 450 руб.8113 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
-
В наличииЦена 34 490 руб.8623 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GBXGR
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 23 л, тактовое управление, внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, часы, защита от детей, ширина 48.9 см, цвет черный.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
Теги товара: 23 л, черные, для офиса, черные Samsung
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
Теги товара: 23 л, черные, для офиса, черные Samsung
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW