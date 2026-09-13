Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 WG 25л. 900Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 WG 25л. 900Вт, белая
Микроволновая печь с простым и понятным управлением станет незаменимым помощником на кухне. Объем камеры составляет 25 литров, что позволяет разогревать и готовить небольшие порции блюд. Корпус микроволновой печи выполнен в белом цвете. Дверца открывается налево. На корпусе справа расположена панель управления с дисплеем. Мощность микроволн — 1450 Вт. Для открытия дверцы достаточно нажать специальную кнопку. Печь имеет несколько уровней мощности. Вы можете выбрать оптимальный режим для приготовления или разогрева различных продуктов. Благодаря лаконичному дизайну микроволновая печь гармонично впишется в интерьер любой кухни.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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