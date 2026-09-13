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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719196
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная

Большой объем - 20 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь;керамическое покрытие дна. Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства).Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Функции: гриль

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33 см
Страна производитель
Китай
Описание
Большой объем - 20 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь;керамическое покрытие дна. Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства).Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Функции: гриль
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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