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Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь

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Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 11
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 12
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 11
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 12
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571506
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
488x395x279 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х27
Вес, кг.
11.8

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь

Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE выполнена в серебристом корпусе с черными элементами и представляет собой функциональное устройство. Размеры его корпуса соответствуют 48.8x27.9x39.5 см. Обладая мощностью 1000 Вт, печь позволяет разогревать и готовить блюда, а также размораживать продукты. Модель поддерживает 15 программ приготовления и предусматривает наличие режима "микроволны + гриль", что позволяет блюдам готовиться быстро и равномерно. Этому способствует инверторная технология, реализованная в микроволновой печи. Внутренний объем печи Panasonic NN-GD38HSZPE достигает 23 л. Управление моделью осуществляется при помощи поворотного механизма и сенсорной панели: вам будет очень просто разобраться в управлении. Широкий дисплей показывает сведения о состоянии прибора, в частности, какая программа включена и сколько времени осталось до окончания программы. Особенность прибора в поддержке функции "Быстрый старт", которая позволяет быстро настроить время готовки: каждым нажатием кнопки вы добавляете 30 секунд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
488x395x279 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE выполнена в серебристом корпусе с черными элементами и представляет собой функциональное устройство. Размеры его корпуса соответствуют 48.8x27.9x39.5 см. Обладая мощностью 1000 Вт, печь позволяет разогревать и готовить блюда, а также размораживать продукты. Модель поддерживает 15 программ приготовления и предусматривает наличие режима "микроволны + гриль", что позволяет блюдам готовиться быстро и равномерно. Этому способствует инверторная технология, реализованная в микроволновой печи. Внутренний объем печи Panasonic NN-GD38HSZPE достигает 23 л. Управление моделью осуществляется при помощи поворотного механизма и сенсорной панели: вам будет очень просто разобраться в управлении. Широкий дисплей показывает сведения о состоянии прибора, в частности, какая программа включена и сколько времени осталось до окончания программы. Особенность прибора в поддержке функции "Быстрый старт", которая позволяет быстро настроить время готовки: каждым нажатием кнопки вы добавляете 30 секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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