Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/нержавеющая сталь
Микроволновая печь Panasonic NN-GD38HSZPE выполнена в серебристом корпусе с черными элементами и представляет собой функциональное устройство. Размеры его корпуса соответствуют 48.8x27.9x39.5 см. Обладая мощностью 1000 Вт, печь позволяет разогревать и готовить блюда, а также размораживать продукты. Модель поддерживает 15 программ приготовления и предусматривает наличие режима "микроволны + гриль", что позволяет блюдам готовиться быстро и равномерно. Этому способствует инверторная технология, реализованная в микроволновой печи. Внутренний объем печи Panasonic NN-GD38HSZPE достигает 23 л. Управление моделью осуществляется при помощи поворотного механизма и сенсорной панели: вам будет очень просто разобраться в управлении. Широкий дисплей показывает сведения о состоянии прибора, в частности, какая программа включена и сколько времени осталось до окончания программы. Особенность прибора в поддержке функции "Быстрый старт", которая позволяет быстро настроить время готовки: каждым нажатием кнопки вы добавляете 30 секунд.
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Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
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Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
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