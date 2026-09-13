Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG в элегантном черном корпусе гармонично впишется в кухонный гарнитур любой цветовой гаммы. Внутренняя камера на 25 л легко вместит большие блюда, а на или поворотном поддоне диаметром 315 мм можно целиком разогреть пиццу среднего размера. Мощность микроволн 900 Вт и её регулировка от 10 до 100% делают возможным не только быстрый разогрев, но и бережное размораживание или приготовление блюд из продуктов, не требующих интенсивного подогрева. Встроенный гриль мощностью 1000 Вт обеспечит возможность запекания и поджаривания с получением золотистой хрустящей корочки и сохранением сочности блюда. Сенсорная панель управления позволяет выбрать необходимый режим или параметр одним легким касанием. Вся основная информация отображается на светящемся LED-дисплее, благодаря чему она хорошо читается при любом освещении. 8 авто программ помогут приготовить завтрак, обед или ужин даже тем, кто не обладает особыми навыками в кулинарии. Для этого достаточно загрузить продукты по рецепту и выбрать нужную программу. 2 режима авто разморозки позволяют настраивать уровень воздействия как по времени, так и по весу продукта. Функция блокировки управления пригодится в том случае, если в доме есть маленькие дети.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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