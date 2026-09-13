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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719203
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x39.1x38.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG в элегантном черном корпусе гармонично впишется в кухонный гарнитур любой цветовой гаммы. Внутренняя камера на 25 л легко вместит большие блюда, а на или поворотном поддоне диаметром 315 мм можно целиком разогреть пиццу среднего размера. Мощность микроволн 900 Вт и её регулировка от 10 до 100% делают возможным не только быстрый разогрев, но и бережное размораживание или приготовление блюд из продуктов, не требующих интенсивного подогрева. Встроенный гриль мощностью 1000 Вт обеспечит возможность запекания и поджаривания с получением золотистой хрустящей корочки и сохранением сочности блюда. Сенсорная панель управления позволяет выбрать необходимый режим или параметр одним легким касанием. Вся основная информация отображается на светящемся LED-дисплее, благодаря чему она хорошо читается при любом освещении. 8 авто программ помогут приготовить завтрак, обед или ужин даже тем, кто не обладает особыми навыками в кулинарии. Для этого достаточно загрузить продукты по рецепту и выбрать нужную программу. 2 режима авто разморозки позволяют настраивать уровень воздействия как по времени, так и по весу продукта. Функция блокировки управления пригодится в том случае, если в доме есть маленькие дети.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG 25л. 900Вт, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x39.1x38.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2560 BG в элегантном черном корпусе гармонично впишется в кухонный гарнитур любой цветовой гаммы. Внутренняя камера на 25 л легко вместит большие блюда, а на или поворотном поддоне диаметром 315 мм можно целиком разогреть пиццу среднего размера. Мощность микроволн 900 Вт и её регулировка от 10 до 100% делают возможным не только быстрый разогрев, но и бережное размораживание или приготовление блюд из продуктов, не требующих интенсивного подогрева. Встроенный гриль мощностью 1000 Вт обеспечит возможность запекания и поджаривания с получением золотистой хрустящей корочки и сохранением сочности блюда. Сенсорная панель управления позволяет выбрать необходимый режим или параметр одним легким касанием. Вся основная информация отображается на светящемся LED-дисплее, благодаря чему она хорошо читается при любом освещении. 8 авто программ помогут приготовить завтрак, обед или ужин даже тем, кто не обладает особыми навыками в кулинарии. Для этого достаточно загрузить продукты по рецепту и выбрать нужную программу. 2 режима авто разморозки позволяют настраивать уровень воздействия как по времени, так и по весу продукта. Функция блокировки управления пригодится в том случае, если в доме есть маленькие дети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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