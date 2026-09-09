Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE объемом 23 л дополнена поворотным переключателем и сенсорными элементами, предоставляющими молниеносный доступ к 16 автоматическим программам. О протекающих в устройстве процессах пользователя проинформирует встроенный дисплей. В качестве внутреннего покрытия Panasonic NN-SD36HBZPE производитель использовал эмалированную сталь – материал, очистка которого даже от наиболее въевшихся загрязнений потребует от вас минимум усилий. С режимом автоматического размораживания вы сможете значительно сократить время на подготовку продуктов к процессу последующего приготовления. Функция отложенного старта запустит работу домашней помощницы в строго выбранный пользователем временной промежуток. А встроенный таймер избавит от необходимости неусыпно следить за ходом приготовления или разогрева блюд.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
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