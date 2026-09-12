Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689061
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х41х32
Вес, кг.
13
Описание товара Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG
Микроволновая печь KUPPERSBERG подходит для использования в быту. Оснащена 9 автоматическими программами, 10 уровнями мощности, функцией разморозки и гриля, что обеспечивает широкие возможности при готовке и подогревании пищи. Проста в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. За счет эстетичного дизайна печь впишется в любой интерьер.
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Микроволновая печь KUPPERSBERG подходит для использования в быту. Оснащена 9 автоматическими программами, 10 уровнями мощности, функцией разморозки и гриля, что обеспечивает широкие возможности при готовке и подогревании пищи. Проста в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. За счет эстетичного дизайна печь впишется в любой интерьер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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