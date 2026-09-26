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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW

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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1250 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390527
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1250 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27,5x48,9x38,1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х33
Вес, кг.
14.3

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW

свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет черный

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1250 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27,5x48,9x38,1 см
Страна производитель
Китай
Описание
свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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