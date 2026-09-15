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Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная

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Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 1
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 2
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 3
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 4
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 5
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 6
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 7
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 1
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 2
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 3
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 4
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 5
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 6
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 7
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная
13 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
13.4

Описание товара Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная

Микроволновая печь LG MW-25R35GISL оснащена технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG MW-25R35GISL оснащена технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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