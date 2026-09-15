Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
В наличии
Код товара: 595887
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
13.4
Описание товара Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная
Микроволновая печь LG MW-25R35GISL оснащена технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.
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Микроволновая печь LG MW-25R35GISL оснащена технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.
Микроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/черная - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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