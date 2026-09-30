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Микроволновая печь LG MW25R35GISH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь LG MW25R35GISH

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Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 1
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 2
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 3
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 4
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 5
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 6
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 7
Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 1
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 2
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 3
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 4
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 5
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 6
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 7
  • Микроволновая печь LG MW25R35GISH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376768
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь LG MW25R35GISH

Микроволновая печь LG NeoChef c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более быстрый и равномерный подогрев блюд для получения лучшего вкуса. Компания LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW25R35GISH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG NeoChef c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более быстрый и равномерный подогрев блюд для получения лучшего вкуса. Компания LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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