Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737546
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Описание товара Микроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
Микроволновая печь LG идеально впишется в любую кухню благодаря современному белому дизайну и компактному весу в 9,5 кг. Вместительный объем 25 литров позволяет разогревать и готовить блюда для всей семьи, а большой поворотный стол диаметром 29,2 см легко вместит даже крупные тарелки. Сенсорное управление и информативный дисплей делают использование максимально удобным: выбрать нужные режимы можно одним касанием. Навесная дверца с ручкой открывается просто и надежно. Эмалированное внутреннее покрытие легко очищается от загрязнений. ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности, а функция конвекции обеспечивает равномерное пропекание. Инверторная технология позволяет экономно расходовать энергию и бережно разогревать продукты. Отдельностоящее исполнение дает свободу в размещении.
Микроволновая печь LG идеально впишется в любую кухню благодаря современному белому дизайну и компактному весу в 9,5 кг. Вместительный объем 25 литров позволяет разогревать и готовить блюда для всей семьи, а большой поворотный стол диаметром 29,2 см легко вместит даже крупные тарелки. Сенсорное управление и информативный дисплей делают использование максимально удобным: выбрать нужные режимы можно одним касанием. Навесная дверца с ручкой открывается просто и надежно. Эмалированное внутреннее покрытие легко очищается от загрязнений. ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности, а функция конвекции обеспечивает равномерное пропекание. Инверторная технология позволяет экономно расходовать энергию и бережно разогревать продукты. Отдельностоящее исполнение дает свободу в размещении.
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